Futur proche : bientôt des forces armées composées de robots ?

Et si Terminator n’était pas seulement un film après tout ? Certes, l’armée du futur proche ne sera sans doute pas composée d’humanoïdes tueurs, mais pour Nick Carter, général des forces armées du Royaume-Uni, les robots occuperont bien une place de plus en plus importante. Dans une interview accordée au Guardian, le général affirme ainsi que 25% des effectifs de l’armée britannique sera composé de robots… d’ici 10 ans à peine. L’arrivée massive des machines devrait pallier les insuffisances du recrutement (déficit de 10000 nouveaux soldats). De plus, ces technologies robotiques nécessiteront l’embauche d’ingénieurs et développeurs hautement qualifiés.

Des robots en nombre dans l’armée britannique ? Les robots oui, mais pas le T800

Que l’on ne se méprenne pas pour autant : les robots de l’armée de sa Majesté serviront avant tout à des tâches précises, comme le déminage ou bien encore les drones de combat. Le T1000 en zone de guerre n’est donc pas (encore) une réalité, d’autant plus que face à l’avancé inexorable des machines, de nombreux pays (dont la France) se sont prononcés contre la production de robots tueurs.