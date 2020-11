Le Galaxy Fold 2 n’était pas assez haut de gamme pour vous ? Samsung a pensé aux amateurs de luxe et de fantaisie et dévoile le Galaxy W21, qui n’est autre qu’un Galaxy Fold 2 (ou Galaxy Z Fold 2) de plus grande dimension (mais avec un écran identique (!) et surtout, avec un revêtement doré.

Pour le reste, les spécifications du smartphone pliable ne bougent pas d’un iota. Les spécifications sont en effet les suivantes :

Écran avant AMOLED de 6,23 pouces avec une définition de 2 260 x 816 pixels, un ratio 25:9 et un affichage 60 Hz

Écran principal/pliable AMOLED de 7,6 pouces avec une définition de 2 208 x 1 768 pixels, un ratio 5:4 et un affichage 120 Hz

Processeur Snapdragon 865+

12 Go de RAM

256 Go d’espace de stockage

Batterie de 4 390 mAh (recharge 25 W et sans fil 11 W)

Trois capteurs photo à l’arrière : principal de 12 mégapixels (f/1.8) avec stabilisation optique, grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2) et téléobjectif de 12 mégapixels

(f/2.4)

Un capteur photo à l’avant 10 mégapixels (f/2.2)

Support de la 5G

Le Galaxy Fold W21 est limité au marché chinois, où la couleur dorée n’a pas du tout la même connotation « bling » qu’en Europe. Le tarif est de 19 999 yuans, ce qui équivaut à environ 2500 euros.