Sega : une perte annuelle, des licenciements et la revente de la filiale arcade

Sega n’est pas au mieux de sa forme. Le groupe est largement plus impacté que ses concurrents par la crise sanitaire, ce qui s’explique en grande partie par la désaffection de ses salles d’arcade et de Patchinko au Japon. Les résultats pour le trimestre de juillet à septembre illustrent le désastre en cours : Sega est passé de 79,9 millions d’euros de bénéfices nets à une perte sèche de 177 millions d’euros (perte opérationnelle de 278 millions d’euros) ! Le chiffre d’affaires s’affaisse lui aussi, passant de 1,3 milliards d’euros sur le Q3 2019, à seulement 898,7 millions d’euros sur le même trimestre de l’année en cours.

Afin de tenter de survivre, le groupe vient d’annoncer « un appel au départ volontaire » de 650 salariés et le transfert des opérations de sa filiale Sega Entertainment (salles d’arcade) chez Genda. En outre le salaire des dirigeants sera revu à la baisse (-10 à 30%). Un monde s’écroule. La fermeture récente du mythique Sega Akihabara Building 2 de Tokyo annonçait donc des moment encore plus sombres. Et du côté des jeux me direz-vous ? Les raisons d’espérer sont faibles de ce côté. Les titre de la licence Total War atteignent à peine les 2,5 millions de copies (pour 4 jeux!), et il en va de même pour les jeux sous licence Sonic (2,3 millions de copies pour 4 jeux). si l’on compara ces chiffres avec ceux de Nintendo, on s’aperçoit sans peine que Sega est aujourd’hui devenu un acteur mineur du JV mondial (et c’est bien triste).