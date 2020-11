Google Stadia met en place le partage familial des jeux

Google annonce que Stadia prend désormais en charge le partage familial. Il devient possible de partager n’importe quel jeu de sa bibliothèque à six autres personnes au maximum. Cela inclut les jeux achetés et les jeux offerts avec l’abonnement Stadia Pro.

Comme l’explique Google :

Les joueurs Stadia qui font partie d’un groupe familial Google peuvent partager des jeux avec d’autres membres du groupe. Tout membre du groupe qui crée un compte Stadia peut jouer à un jeu partagé, même s’il ne l’a pas acheté ni déverrouillé dans son propre compte. Vous n’avez pas besoin d’abonnement Stadia Pro actif pour partager des jeux ou jouer à des jeux partagés. Toutefois, si vous partagez un jeu que vous avez déverrouillé avec votre abonnement Stadia Pro et que celui-ci arrive à expiration, le jeu ne sera plus partagé avec votre groupe familial.

Pour créer un groupe familial, il faut passer par le site de Stadia ou l’application du service. Une fois que c’est fait, il est possible d’ajouter ou supprimer des membres du groupe. Il est également possible de désactiver le partage familial pour certains jeux.

Concernant les membres du groupe, ils voient la mention « Partagé par la famille » sous le titre des jeux. Il suffit d’en sélectionner un et choisir « Jouer » pour lancer une partie. Point important : plusieurs membres du groupe ne peuvent pas jouer au même jeu en même temps.

Google prévient que le partage familial des jeux est en cours de déploiement. Certains joueurs devront attendre quelques jours pour en profiter.