Xiaomi lance ses Mi Box 4S et Mi Box 4S Pro avec support de la 8K

Xiaomi présente aujourd’hui ses nouvelles box multimédia, les Mi Box 4S et Mi Box 4S Pro. À l’instar des modèles existants (comme la Mi Box S), elles tournent sous Android TV.

La Mi Box 4S Pro se démarque avec une prise en charge des contenus en 8K. Cela ne sera pas utile pour la grande majorité des consommateurs aujourd’hui. Mais Xiaomi montre que sa box TV dispose de la puissance suffisante pour accepter un tel flux vidéo.

Le boîtier embarque par ailleurs la puce Amlogic S905X, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. On retrouve aussi le support du HDMI 2.1 et il devrait y avoir un port USB. Il est d’abord disponible en Chine au prix de 399 yuans (51 euros). Xiaomi ne communique pas encore une date de sortie pour les autres pays.

Pour sa part, la Mi Box 4S est une évolution plutôt classique par rapport à la Mi Box S. Xiaomi dit que le nouveau boîtier supporte la 4K et embarque un nouveau processeur de type ARM. Le design a également évolué. Sous le capot, on retrouve 2 Go de RAM et 8 Go d’espace de stockage.

Elle est disponible dès maintenant au prix de 289 yuans (37 euros) en Chine. Là encore, Xiaomi ne communique pas une date de sortie pour l’international.