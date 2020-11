Election américaine : YouTube démonétise les vidéos de Donald Trump

Malgré le lancement de plusieurs enquêtes anti-trust, les GAFA ne se laissent pas impressionner par la Maison Blanche. En plein dépouillement des votes, Twitter et Facebook accompagnent les déclarations les plus polémiques de Trump de bandeaux d’avertissement anti-fake news. YouTube passe à son tour à l’offensive et vient de démonétiser plusieurs vidéos de sa plateforme où l’on peut voir Trump annoncer sa victoire… alors même que les votes semblent plutôt pencher vers Biden.

La firme américaine justifie aussi le fait qu’elle se refuse à supprimer ces contenus litigieux : “Notre règlement interdit les contenus susceptibles de tromper les téléspectateurs, par exemple en diffusant de fausses informations sur l’heure, le lieu ou les conditions d’éligibilité pour aller voter. Nous interdisons aussi toute fausse déclaration qui pourrait décourager matériellement le vote. Le contenu de cette vidéo n’atteint pas ce niveau”. A l’heure d’écrire ces lignes, les Etats-Unis ne connaissent toujours pas le nom de leur prochain président.