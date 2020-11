DJI dévoile le Mavic Mini 2, un petit drone 4K qui corrige les principaux défauts de son prédécesseur

Le Mavic Mini a fait sensation lors de sa présentation l’an dernier. Ce tout petit drone (moins de 250 grammes) est en effet le premier de sa catégorie à enregistrer en 2,7 K tout en disposant d’une autonomie en vol de 25 minutes. L’appareil n’était pourtant pas exempt de critiques : les photos pouvaient être récupérées dans le seul format JPEG et le bitrate culminait seulement à 40Mbps. Le Mavic Mini 2 dévoilé aujourd’hui améliore très sensiblement la partie photo/vidéo : outre la 4K en natif, les photos peuvent être enregistrées au format RAW et les vidéos enregistrées en 4K/30 fps (ou Full HD/60 fps) pour un bitrate de 100Mbps, sans oublier le bracketing pour l’exposition automatique. Le capteur est en revanche toujours aussi petit (1/2.3 pouce).



Le Mini 2 gagne aussi en performances de vol : la vitesse maximale passe à 56 km/h (contre 46 km/h pour le modèle précédent) et la batterie récupère 6 minutes d’autonomie supplémentaires (31 minutes contre 25 minutes). L’appareil peut aussi résister à des vents de 39 km/h. Le DJI Mini 2 est proposé à la vente sur le site de DJI au prix de 459 euros (avec un contrôleur et une batterie) ou 599 euros le pack Fly More Combo (trois batteries, un dock de recharge et une sacoche de transport).