Des physiciens impriment en 3D un modèle microscopique du vaisseau Voyager de Star Trek

Des physiciens de l’université de Leiden sont parvenus à imprimer en 3D une version microscopique du vaisseau Voyager de Star Trek. Plus fort encore, ce micro-vaisseau peut même se déplacer. Cet assemblage microscopie appartient en effet à la catégorie des « microswimmer », des entités microscopiques créées artificiellement et capables de se mouvoir sans friction ni apport énergétique extérieur. Le mouvement du Voyager est obtenu grâce à la réaction chimique obtenue entre la couche de platine du micro-vaisseau et la solution de Peroxyde d’Hydrogène dans laquelle se trouve le Voyager. Les chercheurs de l’Université de Leiden ont généré d’autres « objets » de ce type par micro-impression 3D (avec les mêmes propriétés), comme un bateau, des formes géométriques torsadées, des boules, etc. A terme, ces recherches pourront peut-être permettre la mise au point de médicaments capables de se cibler précisément certaines zones à atteindre.