Election américaine : Twitter et Facebook modèrent les déclarations de Donald Trump

L’élection présidentielle américaine s’avère beaucoup plus serrée que prévu. Les candidats Joe Biden et Donald Trump sont toujours au coude à coude au moment d’écrire ces lignes. Cette incertitude n’a pas empêché Donald Trump de proclamer sa victoire sur ses comptes Twitter et Facebook. Quelques minutes à peine après ces déclarations, les deux géants des réseaux sociaux ont régi en modérant les propos du président. Les déclarations de Trump s’accompagnent désormais d’un encart explicatif soulignant que l’élection n’est toujours pas jouée.

Twitter a rajouté un encart « correctif » au dessus du Tweet de « victoire » de Donal Trump

La firme de Zuckerberg rappelle que « Le décompte des voix est en cours » et qu’ « Il n’y a pas encore de candidat donné gagnant pour les élections américaines de 2020 ». Du côté de Twitter, même punition. La firme à l’oiseau bleu estime qu’ « Une partie ou la totalité du contenu partagé dans ce tweet est contestée ou susceptible d’être trompeuse quant au mode de participation à une élection ou à un autre processus civique ». Ambiance…