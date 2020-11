Windows 10 va s’inspirer de macOS pour retrouver le pointeur de souris

Vous vous êtes certainement déjà demandé « mais où est donc ce fichu pointeur de souris ? ». Si vous avez un Mac, vous pouvez bouger rapidement la souris pour voir apparaître le curseur en gros pendant un instant. Microsoft va s’en inspirer avec Windows 10.

Microsoft explore l’idée avec PowerToys. Une démonstration montre que le pointeur de la souris sur Windows 10 serait mis en avant avec un cercle et il y aurait un aspect sombre tout autour. Autant dire qu’il est difficile de ne pas savoir où se trouve le curseur avec cette méthode.

Pour l’instant, nous ne savons pas quand nous pouvons nous attendre à l’arrivée de cette fonctionnalité. Mais il est peu probable qu’elle arrive cette année. En effet, Microsoft travaille actuellement sur des corrections de bugs pour PowerToys et le groupe a suspendu le développement de nouveautés.

En attendant d’avoir cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser une méthode alternative. Elle permet d’afficher temporairement un cercle autour du curseur de la souris sur Windows 10 en appuyant sur la touche CTRL. Pour se faire, allez dans les réglages avancés de la souris et dans l’onglet « Options du pointeur ». Cochez la dernière case et cliquez sur « Appliquer ». Appuyez sur la touche CTRL de votre clavier et vous verrez le curseur de la souris être mis en évidence.