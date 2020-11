Le OnePlus 8T édition CyberPunk 2077 sera limité à la Chine (mais… pourquoi ?)

Le OnePlus 8T édition limitée Cyberpunk 2077 fera sans doute bien des envieux en Europe (et ailleurs…). Cette version du flagship OnePlus affiche un nouveau coloris (gris béton + pincée de jaune ) et un gros logo 2077 situé sur la partie droite d’un bloc photo aux dimensions hors norme. Ce n’est pas forcément d’une élégance folle, mais la charte graphique du jeu est au moins respectée. Hormis ce nouveau look, le OnePlus 8T est strictement identique aux autres modèles de la gamme. Le smartphone Android haut de gamme dispose d’une dalle 120 Hz et d’un processeur Snapdragon 865 épaulé par 12 Go de RAM. Malheureusement, il semble bien que OnePlus veuille réserver ce modèle pour la Chine. Incidemment, on rappellera ici aux curieux que le jeu Cyberpunk 2077 est désormais attendu pour le 10 décembre prochain sur les consoles Xbox One, PS4, Xbox Series X, PS5 et PC.