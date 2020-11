L’éditeur Annapurna Interactive lance son propre studio de jeu

Réputé pour l’excellence de ses choix éditoriaux, Annapurna Interactive passe un cap et annonce la création de son propre studio de jeu. L’éditeur de What Remains of Edith Finch, Gorogoa, Outer Wilds ou Telling Lies annonce donc l’ouverture d’un studio interne basé à Los Angeles. Comme il ne sert à rien d’attendre, ce studio tout neuf est déjà à la recherche d’un réalisateur et d’un producteur. Un premier titre serait déjà en projet. Sans surprise cette fois, les employés de ce nouveau studio proviendraient tous d’autres studios de dev plus ou moins prestigieux.

Annapurna Interactive ouvre sont premier studio de jeu en interne

Annapurna Interactive est sur tous les fronts en ce mois de novembre : l’annonce du studio intervient quelques jours seulement avant la sortie de The Pathless sur PS5, PC (Epic Game Store) et Apple Arcade. D’autres titres (tous prometteurs) sont attendus d’ici la fin de l’année ou courant 2021 (Stray, Solar Ash, Twelve Minutes, The Artful Escape)