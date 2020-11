Insolite : l’IA d’une caméra confond le crâne d’un arbitre avec un ballon de foot !

Voilà sans doute la preuve qu’il ne faut pas trop déléguer à une machine : depuis peu, le staff de l’équipe écossaise Inverness Caledonian Thistle Football Club (ouf!) a remplacé son caméraman en tribune par une caméra autonome entièrement contrôlée par une IA. Théoriquement, le caméra est capable de reconnaitre le ballon et suit donc l’action en jeu en plaçant le ballon au centre de l’image. Mais voilà, lors du match contre Ayr United (une autre équipe du championnat écossais), la caméra a préféré suivre l’un des arbitres de touche, ce dernier arborant un crâne parfaitement chauve… et ressemblant à un ballon ! Inutile de préciser que la retransmission du match a été un epic fail mémorable. Quant à l’IA, des mauvaises langues prétendent que cette dernière s’entraine déjà à faire la différence avec un crâne, mais aussi avec une boule de bowling, une assiette plate, etc. (CEUB : Ceci est une blague). Le Machine Learning, c’est vraiment tout un poème…

Inverness Caledonian Thistle don’t employ a cameraman as their camera is programmed to follow the ball throughout the match. The commentator had to apologise today as the camera kept on mistaking the ball for the linesman’s head… pic.twitter.com/LeKsc2bEj7

— Tom Cox (@seagull81) October 24, 2020