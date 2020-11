Free : l’internet fixe en rade dans de nombreuses villes

Le confinement commence bien mal pour Free. Down Detector confirme en chiffres que l’internet fixe de Free est en rade dans de nombreuses villes. Depuis tôt ce matin, les « freenautes » ont envahi les forums pour faire part de leur désarroi. Paris, l’île de France, Lille ou Marseille sont touchés, mais le soucis se constate aussi dans un grand nombre de villes moyennes voire de simples villages. Plus d’internet fixe, cela signifie plus de Freebox, et pour beaucoup plus de télé (bye Netflix, Amazon Prime and co.) ou de télétravail. Quelques utilisateurs concernés ont bien tenté de relancer leur Freebox, mais la procédure se solde généralement par un blocage ou par des connexions extrêmement erratiques. Les premiers bugs de connexion seraient apparus hier après-midi.

Dans le contexte de confinement lié à la pandémie, cette panne sèche va forcément pénaliser des dizaines de milliers de télétravailleurs. On peut donc s’étonner que face à la gravité de la situation Free n’ait pas encore daigné s’expliquer ou tout au moins fournir une heure/date butoir pour la résolution de la panne.