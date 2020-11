Xbox Series X/S : Micromania proposera l’achat Xbox All Acess directement sur son site

Micromania proposera – sans doute dès le 10 novembre – l’achat de sa Xbox Series X/S ou de sa Xbox One Series S en Xbox All Access, c’est à dire que la console sera disponible contre un crédit-abonnement regroupant le paiement mensualisé de la console et l’accès au Xbox Game Pass Ultimate (comprenant aussi EA Play et xCloud). Les tarifs vont de 21,99 euros/mois pour la Xbox One S (pendant 24 mois), à 24,99 euros/mois pour la Xbox Series S, et jusqu’à 32,99 euros/mois pour la Xbox Series X. Plus fort encore, le taux de crédit adossé à ces mensualités est de… 0% et il n’y a rien à verser au comptant.

Ceux qui auront acheté leur console via ce moyen de paiement pourront retirer leur précieux en boutique, via le système Clic and Collect (retrait sans contact). L’achat via Xbox All Acess n’est pas encore effectif sur le site de Micromania (la page est déjà là). Patience donc, le 10 novembre est dans un peu plus d’une semaine ;)