[Coup de gueule] PS5 et PSVR : quand Sony se moque des joueurs intéressés avant tout par la VR

Jim Ryan l’a affirmé : il va falloir s’armer de patience pour mettre la main sur le PlayStation VR 2 et sur de nouvelles générations de PS Move. Sony ne dira rien sur la VR en 2020 (ce qui n’étonnera personne), et ne sera pas plus prolixe en 2021. Quant à 2022, rien n’est sûr. Le fabricant japonais aurait au moins pu confirmer que le PSVR 2 était bien dans les tuyaux; même pas. Cette extrême prudence, au moment même où Facebook pousse sur l’accélérateur avec l’Oculus Quest (à la fois casque autonome ET compatible PCVR), et alors que le catalogue PSVR est désormais proche de l’anémie, a déjà largement de quoi irriter celui qui s’est procuré une PS4 /Pro POUR le PSVR. C’est mon cas, et je n’en peux déjà plus de me « fader » des PS Move tellement en retard désormais sur les contrôleurs de l’Oculus.

Mais la douloureuse ne s’arrête pas là. En plus de l’absence de motivation manifeste de Sony – le PSVR 2 est bien parti pour être un argument marketing plus que commercial, aucun des gros titres prévus pour 2021-2022 ne tournera sur le PSVR 2 – Sony sacrifie littéralement le PSVR actuel pour mieux promouvoir son hypothétique PSVR2. Ainsi a t-on appris il y a quelques heures que Hitman 3 ou No Man’s Sky, deux des titres qui seront pleinement optimisés pour la PS5 (via un patch pour NMS) ne seront jouables en VR que dans leur version rétro-compatible PS4/PSVR !

C’est très beau, mais les joueurs PSVR n’en profiteront pas

Imaginez vous déjà au 19 novembre : vous avez commandé une PS5, récupéré l’adaptateur gratuit pour la cam PS4 (et donc le PSVR), et vous téléchargez NMS avec sa belle mise à jour PS5 Optimized. Vous enfilez le PSVR connecté à la PS5, lancez No Man’s Sky et là… vous ne voyez aucune différence avec la version PS4 ! Les graphismes sont toujours aussi flous et baveux, le pop-in agressif, et pour cause : seule la version PS4 tourne dans le casque, avec en sus une simple compatibilité avec les DualShock PS4. Exit donc AUSSI, en VR, les retours haptiques prévus pour la Dual Sense. Il en sera de même pour Hitman 3 PS5 ou Star Wars Squadrons « PS5 Otimized », qui ne tourneront en VR que dans leur version PS4 rétro-compatible.

Pour le dire plus brutalement, la PS5 ne sert pour l’instant à RIEN pour les amateurs de PSVR et il y a fort à parier que tous les jeux « PSVR compatibles » mis à jour pour être optimisés PS5 ne proposeront aucune amélioration dans le casque : pas de meilleur framerate, pas d’assets améliorés ou de textures HD, pas de compatibilité possible avec le Dual Sense, RIEN. Techniquement, on voit mal pourtant ce qui pourrait bloquer. Sony a donc prévu une rupture brutale entre le PSVR et le PSVR2, sans aucune solution intermédiaire dans l’intervalle, histoire de justifier le grand saut vers le prochain accessoire.

C’est un pari plus que risqué : sans améliorations graphiques pendant deux ans, sans PS Move 2 (qui pourraient sortir avant le PSVR2), et presque sans nouveaux jeux à venir, il y a fort à parier que nombre de joueurs PSVR écœurés se tourneront alors vers d’autres solutions, c’est à dire le PCVR ou l’Oculus Quest. C’est déjà mon cas, et c’est aussi la principale raison pour laquelle je n’ai pas pris la PS5 à sa sortie, et que je ne la prendrais sans doute pas avant 2022 (et encore, il y aura l’Oculus Quest 3 ou 4 en face à ce moment là…). A trop tirer sur la corde…