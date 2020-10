PSVR 2 : Sony prend ses distances avec la réalité virtuelle

Depuis l’annonce de la PS5, c’est peu dire que Sony ne communique pas beaucoup sur le PlayStation VR et sur son successeur potentiel. L’absence d’une nouvelle version de PS Move (très critiqués pour leur absence de stick analogique), la pauvreté des sorties PSVR depuis 2 ans et un silence plus que pesant sur la compatibilité des jeux PS5 avec le PSVR ont renforcé l’idée que Sony a fini par prendre ses distances avec le jeu en VR.

Jim Ryan n’est vraiment pas emballé par le PSVR

La dernière interview de Jim Ryan dans les colonnes du Wall Street Journal n’est pas de nature à lever les doutes : « Je pense que nous sommes à plus de quelques minutes de l’avenir de la réalité virtuelle. PlayStation croit en la réalité virtuelle. Sony croit en la réalité virtuelle et nous sommes convaincus qu’à un moment donné dans le futur, la réalité virtuelle représentera une composante significative du divertissement interactif. Ce changement aura t-il lieu cette année ? Non. L’année prochaine ? Non. Mais cela viendra-t-il un jour ? Nous croyons en cela. Et nous sommes très satisfaits de toute l’expérience que nous avons acquise avec le PlayStation VR, nous sommes impatients de voir où cela nous mènera dans le futur. »

Le PSVR 2 déjà en sursis ?

Les mots ont un sens, et les termes employés ici par le CEO laissent entendre que Sony n’a pas encore démarré de projet PlayStation VR 2, si tant est qu’un tel projet soit bien un jour sur la table. On doit comprendre aussi que la réalité virtuelle ne représente pas aujourd’hui pour Sony « une composante significative du divertissement interactif », ce qui laisse pour le moins songeur. Il est désormais acquis que le PlayStation VR 2 ne sera pas annoncé en 2021 ni en 2022, et que rien n’a encore été décidé les années qui suivent.

Pour les amateurs du PSVR et pour ceux-là même qui ont acheté une PS4/PS4 Pro POUR le PSVR, c’est un peu la douche froide. Après tout, si le PSVR 2 était bien sur les rails, même à long terme, Sony en aurait au moins glissé un mot histoire de se rallier facilement quelques acheteurs PS5 supplémentaires.