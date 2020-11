Windows 10 : une faille 0-day découverte par Google est activement exploitée

L’équipe Project Zero de Google a découvert une faille de type 0-day au sein de Windows 10 qui est actuellement exploitée. Elle permet l’élévation des privilèges sur le système d’exploitation de Microsoft. La faille a pour identifiant CVE-2020-17087.

La faille 0-day dans Windows 10 touche Windows Kernel Cryptography (CNG.sys). Cela fonctionne en utilisant une fonction de CNG.sys qui place un nombre dans un tampon trop petit et le convertit ensuite en hexadécimal à partir d’un binaire. Avec la faille exploitée, des plantages du système peuvent se produire. Mais la vulnérabilité peut ouvrir des portes pour l’élévation des privilèges ou s’échapper de la sandbox. L’équipe Project Zero précise que la faille pourrait aussi être dans Windows 7 et Windows 8(.1).

Ben Hawkes, en charge de la partie technique de Project Zero, a communiqué sur la faille. Dans des tweets, il dit que Microsoft devrait proposer un correctif le 10 novembre prochain. Il ajoute que les hackers qui exploitent actuellement la faille ne le font pas dans le cadre de l’élection présidentielle américaine.

Currently we expect a patch for this issue to be available on November 10. We have confirmed with the Director of Google’s Threat Analysis Group, Shane Huntley (@ShaneHuntley), that this is targeted exploitation and this is not related to any US election related targeting.

