PS5, Xbox Series X/S : Micromania proposera finalement le retrait en boutique

Face au tollé provoqué hier par sa nouvelle procédure de vente de la PS5, Micromania change aujourd’hui de braquet. Exit donc le prépaiement de la console et des frais d’envoi. Micromania annonce qu’il sera bel et bien possible de récupérer la PS5 en boutiques le jour du lancement, y compris en plein confinement : « Suite aux annonces gouvernementales d’hier soir, toutes nos équipes sont en train de travailler sur une solution de « retrait sans contact » dans un grand nombre de nos magasins. Nous communiquerons prochainement sur sa mise en place. Les clients ayant réservé ou précommandé avec retrait magasin une Xbox Series seront contactés rapidement afin de définir avec eux les modalités de retrait/livraison pour le 10 novembre.

Au passage, Micromania règle l’un des principaux points de grogne des acheteurs de la PS5 : « Enfin, nous vous avons demandé hier de venir vous acquitter des frais de port pour l’envoi des PlayStation 5. Sachez que les clients concernés souhaitant profiter de notre solution « retrait sans contact » seront contactés pour se faire rembourser. » Une bonne nouvelle arrivant rarement seule, on apprend aujourd’hui que la FNAC continuera d’ouvrir ses portes durant le confinement (vente autorisée d’ordinateurs, smartphones et tablettes). Cela signifie qu’il sera sans doute possible d’y acheter une Xbox Series X en profitant du All Access.