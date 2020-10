Micromania : il ne reste que quelques heures pour prépayer sa PS5 en boutique (et payer les frais de port !)

Dans quelques heures à peine, la confinement s’abattra à nouveau sur la France. Les consoles next-gen vont payer cher cette nouvelle mesure sanitaire malheureusement nécessaire. L’achat all-access de la Xbox Series X/S ne pouvait être contracté qu’en boutiques FNAC et Micromania. Autant dire que ce sera mort pour le 10 novembre, et qu’il faudra payer sa console cash (et en ligne).

Ce n’est guère mieux du côté de la PS5 puisque les consoles précommandées chez Micromania… devront désormais être prépayées avant ce soir ! Voici le mail que Micromania a envoyé à tous ses clients qui avaient précommandé la PS5 :

-Vous avez réservé votre PlayStation 5 et vous avez reçu un mail et/ou un appel vous assurant une disponibilité le 19/11 ? Nous vous invitons à venir en magasin aujourd’hui afin de procéder au prépaiement de votre console ainsi que des frais de port nécessaires à la livraison. Vous pouvez prépayer même si vous avez choisi de payer via un avoir ou une carte cadeau. Grâce à ce prépaiement, nous serons en mesure de vous l’adresser directement à votre domicile.

-Vous avez réservé votre PlayStation 5 et vous avez d’ores et déjà prépayé votre console en magasin ? Nous sommes contraints de vous demander de repasser pour valider vos coordonnées postales et régler les frais de port nécessaires à la livraison.

-Nous vous l’adresserons directement à votre domicile. Vous avez précommandé votre PlayStation 5 via notre site Internet et avez demandé une livraison en magasin ? Nous reviendrons vers vous prochainement à ce sujet.

Les clients qui louperont le coche… ne pourront pas recevoir la console chez eux, et n’auront donc pas de PS5 le 19 novembre. L’obligation de payer les frais de ports pour les consoles pré-payées pourrait aussi ne pas trop bien passer auprès de la clientèle, d’autant plus que la PS5 est aussi lourde qu’un cheval mort. Les frais de ports attenants ne seront donc pas symboliques.