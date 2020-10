Songbird, le film sur une pandémie de COVID-23, enflamme la toile (trailer)

Produit par Michael Bay (Independance Day, Transformers), le film Songbird enflamme littéralement la toile. Ce métrage décrit en effet une humanité en proie à une pandémie de COVID-23 extrêmement virulente. Les séquences ont d’ailleurs été tournées à Los Angeles durant le confinement, et en 17 jours à peine. Le scénario raconte le parcours tragique de Nico, un jeune homme qui tente de venir en aide à sa petite amie atteinte par le Covid-23. Cette dernière est pourchassée par des unités gouvernementales bien décidées à ne rien laisser passer.

De nombreux internautes critiquent le scénario du film, l’estimant opportuniste et sordide. Au vu des like et dislikes du trailer, les avis sont en tout cas très partagés… et tranchés. On se rappellera tout de même qu’en plein confinement mondial, le film Contagion a explosé les scores sur les plateformes de ventes ou de SVoD. Et personne n’avait alors crié au scandale… Songbird n’a pas encore de date de sortie.