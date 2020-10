Microsoft : CA et bénéfices en forte hausse sur le Q3 ; tous les voyants sont au vert

Microsoft serait-il imperméable à la crise ? La firme de Redmond vient en effet de publier d’excellents résultats pour son troisième trimestre 2020. Le chiffre d’affaires culmine à 37,2 milliards de dollars (+12%) tandis que les bénéfices s’envolent à 13,9 milliards de dollars (+30%). A ces hauteurs, les profits de Microsoft pourraient bien dépasser ceux d’Apple sur la période, ce qui ne s’était plus vu depuis… longtemps.

Ces très bons chiffres globaux reflètent la bonne santé générale de l’ensemble des divisions de Microsoft. Ainsi, le nombre d’abonnés à Microsoft 365 a augmenté de 27% (45,3 millions d’abonnés), le CA de LinkedIn augmente de 16%, Azure enregistre 48% de locations de serveurs de cloud supplémentaires, le chiffre d’affaires de la division Surface gagne 37% par rapport à 2019 (!) et la branche Xbox rapporte près de 3 milliards de dollars avec une forte croissance du nombre d’abonnés au Xbox Game Pass. Avec l’arrivée prochaine des consoles Xbox Series X et Series S, Microsoft table même sur une croissance des revenus de 40% pour la division Xbox. Pour le faire court, tous les voyants sont au vert, et le retour du confinement dans plusieurs pays pourrait même accélérer la tendance.