Le 3Doodler Pro+ peut imprimer en 3D avec du métal… et même du bois !

3Doodler, numéro sur le marché (de niche) du stylo à impression 3D, vient de dévoiler le 3Doodler Pro+, une nouvelle génération d’accessoire capable d’imprimer en 3D avec du plastic, du nylon mais aussi du cuivre, du bronze et même du bois. La firme américaine précise que le 3Doodler Pro+ est avant tout destiné aux professionnels de l’architecture ou du design, mais peut aussi être utilisé par les services de réparation. Le 3Doodler Pro+ dispose d’un contrôle de température et la vitesse d’impression s’avère à la fois plus précise et rapide que celle des précédents modèles orientés grand-public. Last but not least, le design de ce modèle est 50% plus fin que les autres modèles du fabricant, et 6 pointes différentes sont disponibles. Le tarif est lui aussi très « Pro » : le 3Doodler Pro+ est proposé à la vente aux Etats-Unis au prix de 250 dollars.