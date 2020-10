Zoom : le chiffrement de bout en bout est disponible

Zoom propose désormais de renforcer la sécurité des appels vidéo. Le service met en place le chiffrement de bout en bout. Cela empêche Zoom ou une partie tierce (comme un hacker) d’écouter la conversation. Il est bon de préciser que cette fonctionnalité est pour l’instant en bêta.

Voici comment activer le chiffrement de bout en bout sur Zoom :

Connectez-vous à votre compte Zoom sur le site du service

Rendez-vous dans votre profil à cette adresse ou bien en cliquant sur votre avatar en haut à droite de l’écran, puis sur votre nom dans le menu déroulant

Allez dans les « Paramètres », via le menu latéral à gauche

Dans la colonne centrale, descendez jusqu’au réglage « Réunions cryptées de bout en bout (E2E) » et activez-le

Renseignez votre numéro de téléphone pour recevoir un code. Cela permet de vérifier votre identité.

Vous pouvez ensuite choisir le type de chiffrement : le mode le plus sécurisé est « End-to-end encryption »

Zoom indique que le chiffrement de bout en bout ajoute une sécurité supplémentaire à vos appels vidéo. « Seuls vous et vos participants pouvez décrypter la réunion, contrairement à Zoom et aux autres parties tierces », indique le service. En l’état, le chiffrement de bout en bout fait un blocage avec les fonctionnalités basées sur le cloud. C’est le cas de l’enregistrement dans le cloud et l’appel de numéro de téléphone.