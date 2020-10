Gears 5 : Dave Bautista devient Marcus Phoenix dans la mise à jour du 10 novembre

Belle surprise pour les amateurs de Gears : Dave Bautista, l’acteur qui incarne Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, deviendra le skin de Marcus Phoenix dans la prochaine mise à jour de Gears 5. L’arrivée de Bautista dans le jeu phare de la Xbox est un peu un retour du destin : l’acteur était pressenti pour incarner Marcus Phoenix dans l’adaptation ciné de Gears… qui n’a finalement jamais été produite. A vrai dire, Bautista était déjà disponible depuis 2019 dans Gears en tant que perso jouable, mais cette fois, un nouveau pallier est franchi. On notera qu’outre le skin, Bautista a aussi réenregistré les passages vocaux de Marcus.



Dave Bautista sera disponible dans la mise à jour du 10 novembre, une mise à jour qui contiendra aussi le New Game+, des nouveaux modes de difficulté, des skins donc, ainsi que le DLC Hivebusters jouable uniquement en solo. Bien entendu, Gears 5 sera aussi compatible Xbox Series X via la SmartDelivery et bénéficiera à l’occasion de l’affichage 4K, du 120 fps, et de textures en haut résolution.