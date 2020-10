PS5 : Destruction AllStars est retardé à février, mais sera offert sur le PS Plus

Destruction AllStars aurait dû être l’un des jeux disponibles au lancement la PlayStation 5 le mois prochain. Ce ne sera finalement pas le cas. En effet, le titre verra finalement le jour sur PS5 en février 2021.

Il y a un point positif avec ce report. Pete Smith, le producteur de Destruction AllStars, annonce que le jeu sera offert pendant deux mois à tous ceux qui ont l’abonnement PlayStation Plus. Ils pourront le réclamer et jouer sans payer de frais supplémentaires. Après la période de deux mois, le titre deviendra payant comme n’importe quel jeu.

« Cette nouvelle peut être décevante pour certains d’entre vous qui auraient souhaité jouer au jeu dès son lancement », dit Pete Smith. « Mais nous espérons que vous comprenez notre décision », continue le producteur. Il précise que toute personne qui a précommandé Destruction AllStars recevra un remboursement.

Destruction AllStars est un jeu de voitures et de démolition. Vous pouvez y choisir votre personnage, votre véhicule et entrer dans l’arène en tentant d’infliger le plus de dégâts possible aux bolides adverses. Mais si le vôtre est détruit, il va falloir courir.

Pete Smith annonce qu’une nouvelle bande-annonce de Destruction AllStars sera en ligne la semaine prochaine. De nouveaux détails sur le jeu seront également communiqués.