Roboat : le MIT met au point un bateau-robot capable de transporter deux personnes

L’illustre CSAIL du MIT (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) et le Senseable City Lab travaillent depuis 5 ans sur le Roboat, un bateau-robot testé depuis peu sur les canaux de la ville d’Amsterdam. Déjà capables de d’assembler par eux même grâce à une conception en « briques flottantes, le Roboat peut désormais naviguer sans pilotes le long d’un canal encombré tout en transportant avec lui deux passagers ! Le Robot ne mesure pas plus de deux mètres et dispose de 4 hélices lui permettant de se déplacer dans toutes les directions.

La partie navigation autonome s’appuie sur un LiDAR, un GPS, ainsi que des capteurs d’inertie et de collision. Le logiciel intégré au Roboat récupère les données fournies par ces capteurs afin d’établir une carte du canal. L’autonomie du robot ne dépasse pas les trois heures, ce qui est somme toute largement suffisant pour déposer deux passagers d’un bout à l’autre de la ville. Les chercheurs travaillent désormais sur un modèle de Roboat plus spacieux et capable d’accueillir cette fois jusqu’à 6 passagers.