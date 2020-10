PS5 : la manette DualSense fonctionne sur PC et Android

Nous avons le droit à un aperçu de la manette DualSense de la PlayStation 5. Le YouTubeur Austin Evans propose une vidéo de déballage et de prise en main. Lui, d’autres YouTubeurs et des journalistes ont reçu la PS5 aujourd’hui afin qu’ils puissent la tester.

Austin Evans n’a pas testé la DualSense sur la PS5, mais sur d’autres supports. Il a pu connecter la manette sur un ordinateur sous Windows 10 (Surface Laptop Go) et les boutons sont reconnus. Il a également pu connecter la manette sur un smartphone Android (Pixel 5). La connexion est sans fil et tout fonctionne normalement, dont la navigation dans les menus. Le YouTubeur a également pu jouer en streaming au jeu Forza Horizon 4 sur le Pixel 5 grâce au service xCloud de Microsoft. Il dit à ce sujet que la manette n’a pas de vibration ou de retours haptiques. Ce sera seulement disponible avec la PS5.

Pour ceux qui ont un Mac ou un iPhone, la manette devrait également fonctionner normalement. Mais cela n’a pas été montré aujourd’hui.

Un autre test a consisté à connecter la DualSense à une Xbox Series X et une PS4. La manette n’est pas reconnue sur la console de Microsoft. Mais au moins, elle se recharge. Du côté de la PS4, la manette se recharge quand elle est connectée avec le câble et le micro détecte les sons. Mais les boutons ne fonctionnent pas. La manette peut aussi se connecter sans fil, mais là encore les boutons ne réagissent pas.

Démontage de la DualSense

La vidéo inclut également un démontage de la DualSense. On apprend que la batterie de la manette fait 1 560 mAh. Sony a également mis deux micros (un à l’avant et un à l’arrière). Il est possible que le micro à l’arrière soit un micro pour atténuer le bruit. Concernant le démontage à proprement parler, il n’est pas simple. Le vrai problème consiste à retirer la coque de la manette.

La PlayStation 5 sera disponible à l’achat le 19 novembre prochain en France. La PS5 sera au prix de 499,99 euros et la PS5 Digital Edition coûtera 399,99€.