Snapchat peut maintenant scanner les aliments et vins pour donner des infos

Snapchat améliore un peu plus sa fonctionnalité pour scanner. Le réseau social annonce que les utilisateurs peuvent désormais scanner les codes-barres des aliments et les étiquettes des vins pour avoir des détails.

Pour la nourriture, Snapchat a passé un partenariat avec Yuka. Les utilisateurs peuvent scanner un million d’aliments et obtenir des notes sur la qualité. Yuka analyse les aliments selon plusieurs catégories, notamment le contenu nutritionnel de base, la présence d’additifs et la nature biologique du produit.

Pour les vins, l’accord a été signé avec Vivino. Selon Snapchat, il est possible de scanner plus de 12 millions d’étiquettes de vins. Cela permet de voir des informations utiles comme la notation du vin, les profils de dégustation et bien plus encore.

Snapchat ne dit précise pas un système d’exploitation particulier pour scanner les étiquettes des aliments et des vins. On peut donc imaginer que la fonctionnalité est disponible aussi bien sur son application iOS que son application Android. Le réseau social ne précise pas non plus la liste des pays qui ont le droit à la nouveauté. On peut donc imaginer que cela concerne le monde entier et pas seulement les États-Unis.

Cette nouveauté de Snapchat s’ajoute à celle sortie la semaine dernière, seulement sur iOS pour le coup. Les utilisateurs avec un iPhone peuvent ajouter une musique dans leurs snaps. C’est la même chose que TikTok.