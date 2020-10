Le poids de Fortnite est divisé par 3 sur PC après une optimisation

Fortnite a fondu comme neige au soleil sur PC ! Le jeu a vu son poids passer de 90 Go environ à 30 Go environ avec la dernière mise à jour en date. Il s’agit de la version 14.40.

Comment expliquer un poids divisé par trois ? Epic Games, qui développe Fortnite, a réussi à optimiser son jeu. Les détails techniques exacts ne sont pas dévoilés publiquement toutefois.

Les joueurs PC de Fortnite doivent télécharger une mise à jour de 27 Go. C’est conséquent et Epic Games le reconnaît. En comparaison, le poids de la mise à jour est de 2,8 Go sur PlayStation 4 et Xbox One, et 1,5 Go sur Switch et Android. Mais le studio l’assure : le poids de 27 Go pour la mise à jour sur PC est exceptionnel. Heureusement pour les joueurs qui ont une petite connexion Internet, d’ailleurs.

La taille du patch sur PC permettra de réduire considérablement la taille des fichiers du jeu (diminution de 60go), d'avoir des patchs plus petits dans le futur et d'améliorer les temps de chargement. — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) October 21, 2020

Au passage, Epic Games précise que cette mise à jour aura un impact sur les futurs patchs. En effet, ils auront un poids réduit sur PC, comme Fortnite. Les temps de chargement s’améliorent également. Tout est bénéfique pour les joueurs.