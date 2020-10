Frost Giant Studios : des anciens de Blizzard créent un studio orienté vers les STR

La création d’une nouveau studio de JV est toujours un petit évènement, et d’autant plus dans un contexte de pandémie qui a vu la fermeture de plusieurs petits studios indés. Frost Giant Studios suscité aussi notre curiosité pour une tout autre raison : Tim Morten, Tim Campbell, Jesse Brophy, Kevin Kong ou bien encore Ryan Schutter sont tous des anciens de Blizzard… et des nostalgiques de l’époque ou le géant américain développait encore des STR (jeux de stratégie). En l’occurrence, les 5 compères ont travaillé sur StarCraft II et Warcraft III, soit des références du genre. Par ailleurs, Frost Giant Studios aurait déjà englouti quelques millions de dollars pour la création du prototype d’une nouvelle licence STR.

La création de ce nouveau studio confirme en tout cas la saignée en cours au sein de Blizzard. Un peu plus tôt dans l’année déjà, le co-fondateur de Blizzard en personne, Mike Morhaine, avait lancé le studio Dreamhaven. Ces vétérans se seraient-ils lassés des nouvelles orientations de Blizzard (vers le mobile notamment) ?