AMD Radeon RX 6000 : les specs en fuite

AMD dévoilera dans quelques jours sa prochaine gamme de GPUs RX6000 basés sur l’architecture RDNA 2. Et ce qui devait arriver arriva : le site Videocardz.com vient de publier les spécifications principales de certains modèles de RX 6000. Ainsi, on apprend que le haut de gamme Radeon RX 6900 XT (Big Navi) fonctionnera avec le GPU Navi 21 XTX. 80 unités de calcul, 5120 processeurs de flux, 16 Go de mémoire GDDR6 en 256-bit devraient assurer des perfs de haut niveau.

La Radeon RX 6800 XT est elle aussi basée sur le GPU Navi 21 XTX, avec cette fois 72 unités de calcul, 4608 processeurs de flux et 16 Go de mémoire GDDR6 en 256-bit. La Radeon RX 6800 comprend un GPU Navi 21XL, avec 64 unités de calcul, 4096 processeurs de flux, une fréquence en baisse (1 850 MHz de base et 2 150 MHz en boost) et toujours 16 Go de mémoire GDDR6 en 256-bit. Last but not Least les Radeon 6700 XT et Radeon 6700, nettement plus moyen de gamme, seront basées sur le GPU Navi 22 avec 40 unités de calcul et 2 560 processeurs de flux. Toutes ces cartes graphiques, et certainement d’autres modèles pour compléter la gamme, seront dévoilées le 28 octobre prochain, qui est le jour de la prochaine keynote d’AMD.