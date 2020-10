Vivo se lance en France avec le Vivo X51 5G

Vivo fait ses débuts en France. Le constructeur chinois s’installe de manière plus générale en Europe avec un smartphone. Il s’agit du Vivo X51 5G.

La maison-mère de Vivo est BBK Electronics. Elle contrôle également les constructeurs OnePlus, Oppo et Realme. Vivo a vu le jour en 2009 et se veut aujourd’hui le sixième vendeur de smartphones dans le monde. Il est derrière Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi et Oppo.

« Vivo est une entreprise indépendante et n’appartient à aucune société mère », assure malgré tout le groupe pour son lancement européen. « Nous investissons dans nos propres ressources R&D et développement produit, et nous ne partageons avec aucune marque le développement des logiciels et du matériel », continue Vivo. Le constructeur dit avoir plus de 10 000 personnes qui travaillent dans ses centres de R&D en Asie et aux États-Unis.

Place au Vivo X51 5G

Le Vivo X51 5G dispose d’écran AMOLED de 6,56 pouces avec une définition de 2 376 x 1 080 pixels et un affichage de 90 Hz. On retrouve sous le capot la puce Snapdragon 765G, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 4 315 mAh. Quatre appareils photo sont au dos : capteur principal gimbal de 48 mégapixels (f/1.6), capteur téléphoto/portrait de 13 mégapixels (f/2.0), capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2) et capteur téléphoto (zoom optique 5x) de 8 mégapixels (f/3.4). À l’avant, l’appareil photo fait 32 mégapixels (f/2.45).

On retrouve aussi un capteur d’empreintes optique sous l’écran, du Bluetooth 5.1, du Wi-Fi 5, la 4G et la 5G, deux emplacements pour cartes SIM, du NFC et un port USB-C (USB 2.0). Le smartphone tourne sous Android 10 avec la surcouche FunTouch OS. Il pèse 181,5 grammes et mesure 158,46 x 72,8 x 8,04 mm.

Disponibilité du Vivo X51 5G

Le Vivo X51 5G sera disponible le 30 octobre pour 799 euros en France. Les précommandes seront en place dès demain. Ceux qui précommandent auront le droit à des écouteurs sans fil (true wireless) en bonus.