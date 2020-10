La Xbox Series X accepte les disques durs externes USB 3.0 et de capacité 128 Go

La Xbox Series X dispose d’une capacité de stockage réelle d’environ 802 Go. C’est beaucoup et peu à la foi eu égard à la taille des jeux récents (et ce sera sans doute pire avec les titres next-gen). Le module d’extension NVMe de Seagate est une solution, mais une solution facturée… à 270 euros. Heureusement, il reste la solution des unités de stockage externes, et sur ce plan, c’est plutôt une bonne surprise. On vient en effet d’apprendre que la Xbox Series X acceptera les disques externes dotés d’un port USB 3.0 et d’une capacité de stockage minimum de 128 Go.

Voilà qui devrait permettre de stocker quelques dizaines de jeux supplémentaires, et surtout, à moindre coûts. Il faut noter toutefois que ce type de stockage ne s’adresse qu’aux jeux old gen (Xbox One) ou pour les jeux Series X stockés en attente d’être de nouveau basculés sur le SSD interne ultra rapide des Series X/S. Les Xbox Series X et Series S seront disponibles le 10 novembre prochain. La Series S est proposée à la vente au prix de 299,99€, tandis que la Series X est facturée au prix de 499,99€.