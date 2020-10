L’éditeur français Nacon acquiert Neopica (Hunting Simulator)

Nacon (Warhammer : Chaosbane, WRC 9) continue d’accroitre son portfolio de studios. L’éditeur français annonce l’acquisition de Neocipa, un studio belge à qui l’on doit principalement la série des Hunting Simulator (un jeu de simulation de chasse). C’est le 5ème studio racheté par Nacon depuis 2018, le 9ème en tout. Nopica est un studio de JV spécialisé dans les titres extrêmement « casuals ». Un rapide coup d’œil sur leur production récente en dit plus long qu’un extrait de page Wikipédia : I Love My Pony, I Love My Cats, My Vet Practice sont autant de titres qui ne risquent pas de faire de l’ombre aux meilleures AAA ou indés du moment, mais qui ont tout de même leur public.

Neopica a aussi quelques jeux de course à son actif, ce qui intéresse déjà beaucoup plus Nacon : « Nacon consolide ainsi son positionnement éditorial avec l’intégration des deux expertises stratégiques dans la construction de son portfolio que sont les jeux de simulation et les jeux de course » déclare le communiqué annonçant le rachat. En outre, l’acquisition du studio ne se soldera pas par du départ de personnel ou un changement de dirigeants. Le montant du rachat n’a pas été communiqué.