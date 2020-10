Dexter : la saison 9 clôturera en beauté la série

Dexter reviendra donc pour une saison 9… mais il n’y aura pas de saison 10. Le showrunner Clyde Philips a en effet confirmé cette saison 9 serait en fait un « second finale », histoire de faire oublier l’accueil plutôt froid réservé aux derniers épisodes de la saison 8 : « Ce qui s’est passé au cours des huit premières années s’est produit au cours des huit premières années. 10 ans, ou quel que soit le nombre d’années, se sont écoulés au moment où cela sera diffusé, et l’émission reflétera ce passage du temps. […] C’est une excellente occasion d’écrire un deuxième finale de notre émission, et Showtime a été très compréhensif à ce sujet. »

En d’autres termes, la saison 9 s’étendra au delà de la fin de la saison 8, ce qui signifie que Dexter ne finit pas sa carrière de tueur en série comme bûcheron un brin désabusé dans une scierie de l’Alaska ! L’annonce de la saison 9 aura en tout cas électrisé les fans de Dexter. Ces derniers se sont déchainés sur les forums, évoquant les multiples pistes scénaristiques possibles (le retour de Debra sous la forme d’un fantôme, l’emprisonnement ou la mort de Dexter à la fin de la saison 9, etc.). Dexter est vraiment de retour !