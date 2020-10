C’est énorme : Dexter, le psychopathe le plus populaire de l’histoire de la série TV, sera bientôt de retour ! Showtime a confirmé la stupéfiante nouvelle sur son compte twitter. L’autre bonne nouvelle, c’est que l’acteur Michael C. Hall sera de nouveau l’interprète du tueur dans un « reboot » assez énigmatique. On ne sait en effet rien du scénario de cette saison surprise qui sera réalisée par Clyde Philips. Dexter Saison 9 se déroulera t-il dans le prolongement temporel de la saison 8 ? Pour rappel (Attention SPOILERS), Dexter avait fini la saison 8 comme simple bûcheron en Alaska, totalement dévasté après la mort de sa sœur.

On peut aussi espérer que cette saison 9 clôture Dexter de manière un peu plus aboutie. Les 3 dernières saisons de Dexter étaient en effet grevés d’incohérences massives (sans que le formidable jeu de Michael C. Hall ne soit en cause).