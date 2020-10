Amazon : record de faux avis durant la pandémie de COVID-19

Est-il vraiment possible de se fier aux avis postés sur le site Amazon ? Un peu sans doute, mais avec de grosses pincettes tout de même. FakeSpot, un organisme dédié à la traque des spams et autres carabistouilles numériques des sites marchands, relève en effet que durant la pandémie, 42% des avis publiés sur le site Amazon prêteraient largement à caution. 720 millions de commentaires ont été publiés sur Amazon entre mars et septembre 2020, ce qui représente donc aussi des centaines de millions de faux avis.

L’an dernier à la même période, le pourcentage de faux avis supposés atteignait « seulement » 36%. Saoud Khalifah, CEO de FakeSpot, estime qu’un tel pourcentage n’est généralement constaté « qu’au Black Friday ou sur la période de Noël « . Sans surprise dans le contexte, les masques et les gels hydroalcooliques ont été les produits les plus ciblés par des avis douteux.

Une part de la croissance de ces faux avis aurait pour origine directe un changement du système de notation de l’application mobile Amazon. L’app autorise en effet depuis peu la notation d’un produit sans y adjoindre de commentaires. Cette trop grande facilité de notation aurait permis à certaines sociétés de sous-noter en masse les produits de leurs concurrents tout en surnotant massivement leurs propres produits. Un conseil donc : consultez les avis sur plusieurs sites, et privilégiez les longs commentaires accompagnés de photos.