The Mandalorian : nouvelle bande-annonce 10 jours avant la saison 2

C’est le 30 octobre prochain que la deuxième saison de The Mandalorian débutera sur Disney+. La première saison a attiré beaucoup de monde, autant dire que les fans sont impatients de découvrir les nouvelles aventures du Mandalorien et de L’Enfant (« Baby Yoda »). Une nouvelle bande-annonce est disponible aujourd’hui.

La nouvelle vidéo s’appuie sur la bande-annonce publiée il y a quelques semaines. Elle montre les nombreux paysages et des effets spéciaux. Le Mandalorien dit de Bady Yoda : « Où que j’aille, il me suit ». Il dit aussi qu’il pourrait être guidé s’il arrive à localiser d’autres Mandaloriens. Le reste de la vidéo est surtout l’occasion de voir des plans déjà aperçus, sous d’autres angles.

The Mandalorian met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers et Giancarlo Esposito. Les réalisateurs de la nouvelle saison sont Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed et Robert Rodriguez. Le showrunner Jon Favreau est le producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist et Carrie Beck sont les co-producteurs exécutifs. Les scénaristes de cette saison sont Jon Favreau, Dave Filoni et Rick Famuyiwa.

La deuxième saison de The Mandalorian fera ses débuts sur Disney+ le 30 octobre, avec un nouvel épisode chaque semaine. Il y aura huit épisodes.