The Mandalorian : voici la bande-annonce pour la saison 2

La bande-annonce pour la deuxième saison de The Mandalorian est (enfin) arrivée. La série autour de l’univers de Star Wars fera son retour sur Disney+ le 30 octobre prochain.

Au cas où vous ne vous souviendriez pas où les choses se sont arrêtées après la première saison de The Mandalorian, voici un petit rappel : Mando et Baby Yoda (alias L’Enfant) ont échappé de justesse à la poursuite de l’agent impérial Moff Gideon, grâce à l’aide de Cara Dune, Greef Karga et d’un droïde appelé IG-11. Mais alors que Moff Gideon a été momentanément mis en échec, il s’est révélé être en possession du sabre noir et il est probablement toujours sur la piste du chasseur de primes.

Même après la bande-annonce, les détails de l’intrigue de la saison 2 de The Mandalorian restent un peu mystérieux. Mais nous savons que certains personnages vont probablement apparaître. Rosario Dawson aurait rejoint la distribution de la série en tant que Ahsoka Tano et l’acteur Temuera Morrison, qui a participé à la prélogie de Star Wars, est également attendu. Temuera Morrison a joué le père clone de Boba, Jango Fett, dans Star Wars Episode II : L’Attaque des clones et le rôle devrait être une forme de représailles.

Au passage, une nouvelle affiche a été publiée pour la deuxième saison. La voici.