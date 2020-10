SpaceX : l’armada Starlink compte désormais plus de 800 satellites en orbite

C’est presque devenu une mission de routine : dans la journée d’hier, une Fusée Falcon a décollé du Centre spatial Kennedy avant de placer en orbite (sans encombres) 60 nouveaux satellites Starlink. L’armada Starlink compte désormais plus de 800 Satellites de communication destinés à apporter l’internet haut débit jusque dans les endroits les plus isolés de la planète. Petit à petit, vols après vols, SpaceX est donc en train de réussir l’un de ses plus gros projets, après le voyage vers Mars bien sûr.

On notera que pour cette dernière mission, SpaceX a réutilisé la fusée Falcon 9 qui avait emmené vers l’ISS les astronautes Doug Hurley et Bob Behnken. Le recyclages des fusées dabs les vols à venir est au coeur du modèle commercial de SpaceX. En effet les coûts d’entretien et de remise à niveau des fusées employées restent largement inférieurs aux coûts de fabrication d’une nouvelle fusée.

Concernant Starlink, le projet d’internet satellitaire ne peut fonctionner à l’échelle visée que si des milliers de satellites sont placés en orbite. Pour autant, le réseau Starlink a déjà été testé par une tribu amérindienne (télémédecine) et s’apprête à être évalué par l’Armée américaine. Elon Musk ne date pas encore de date d’activation pour ce nouveau réseau internet commercial, mais affirme qu’une bêta publique est en approche. Cette dernière devrait se dérouler dans le nord des Etats-Unis et le sud du Canada.