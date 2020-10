Gastronogeek 2, Le Retour : LE livre de cuisine pour geeks qu’il ne faudra pas louper pour Halloween

Incontestablement, l’un des piliers les plus importants de la culture française… c’est la bouffe ! Et désormais, même les les plus geeks des gastronomes béret-baguette ont droit à leur livre de cuisine dédié. Après un génial Gastronogeek blindé de recettes super-référencées suivi de deux Gastronogeeks spécial Séries Cultes et Dessins Animés, voilà donc Gastronogeek 2, Le Retour ! Cet ouvrage de cuisine reste toujours aussi inventif et bien présenté. La Morbide Soupe de Sally (un potage aux épinards et au roquefort) renvoie à l’univers de l’Etrange Noel de Mr Jack, La Tourte Frey plonge dans l’univers médiéval et rustique de Game of Thrones, tandis que Le Petit Cake (un Twinkie) sera sans doute le goûter préféré des apprentis chasseurs de fantômes (Ghostbusters). Cette liste est bien sûr très loin d’être exhaustive (42 recettes sont proposées dans l’ouvrage).

Les recettes présentées sont – comme toujours – assez simples à réaliser, mais un effort est véritablement fait sur le dressage. Forcément, la présentation du plat s’avère importante quand il s’agit d’évoquer un univers geek en particulier. Gastronogeek 2, Le Retour est disponible sur Amazon au prix de 25 euros.