Le Royaume-Uni corrige un vide juridique concernant le téléphone au volant

Avec pour objectif d’améliorer la sécurité sur les routes, le Royaume-Uni a depuis hier modifié la loi autour de l’usage du téléphone au volant. Jusque-là, l’usage du téléphone au volant pour passer un coup de fil et envoyer un texto était interdit. Mais il était quand même possible de prendre des photos ou jouer en conduisant, grâce à un vide juridique. De nombreux conducteurs ont en effet échappé à une amende de 200£ (soit 220€) et à la perte de 6 points, car leur usage n’était pas lié à de la « communication interactive ». La seule exception concerne dorénavant le paiement sans contact par téléphone, à condition que le véhicule soit à l’arrêt.

Et la loi pourrait bien être renforcée encore plus. En effet, les kits mains libres se sont vus menacés d’interdiction complète au volant, mais l’idée n’a pas été retenue. Cette mesure prendra normalement effet en début d’année prochaine, et fait partie d’un plan sur deux ans visant à améliorer la sécurité routière. Moins d’un cinquième des interactions qu’a un conducteur avec son téléphone sont complètement sans contact, selon une étude liée à ces changements.