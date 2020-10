Cyberpunk 2077 : les véhicules et les styles vestimentaires passés en revue dans deux trailers

CD Projekt RED continue de distiller les infos sur son monde ouvert cyber-futuriste. Les deux derniers trailers diffusés passent en revue les véhicules du jeu ainsi que les styles vestimentaires les plus en vus à Night City. Côté véhicules, le choix va du modèle conventionnel au poids lourd qui défonce tout en passant par les super-car blindés de technologie. Le trailer met ici particulièrement l’accent sur les tableaux de bords détaillés et la physique respectée pour chaque véhicule (un des rares points qui avait pourtant été critiqué lors des previews de la démo).



Le trailer « styles » détaille les 4 looks principaux que l’on croisera dans le jeu. Le look Kitsch semble être une énième déclinaison du style coloré des années 80 : « le style au dessus de la substance ». Du côté de l’Entropism, on a plutôt affaire à un non-look, avec des habits casuals, de tous les jours. Ce type de vêtement est porté par les couches les plus pauvres de la population. Le Neomilitarism est le style des gens de la haute, des dominants : « La substance au dessus du style ». Enfin, le Neokitsch est la déclinaison « friquée » et sans retenue du Kitsch. Bref, il y en aura pour tous les goûts, ou presque. Cyberpunk 2077 sera disponible le 19 novembre prochain sur les plateformes Xbox One, PS4, et PC (compatibilité assurée sur PS5 et Xbox Series X).