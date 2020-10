Xiaomi Mi Smart Speaker : l’enceinte connectée arrive bientôt en Europe

Le Mi Smart Speaker est pour l’instant disponible à l’achat en Inde et en Chine. Cette enceinte connectée de Xiaomi s’apprête maintenant à faire ses débuts en Europe selon WinFuture.

Au moins deux pays sont concernés par l’arrivée prochaine de l’enceinte, à savoir l’Espagne et le Portugal. Le prix n’est pas le même dans les deux pays. En Espagne, Xiaomi proposerait le Mi Smart Speaker pour 52,99 euros. Le prix passerait à 59,95 euros au Portugal. C’est plus ou moins raccord avec le prix de lancement en Inde qui était de 3 999 roupies. Après conversion, cela fait 46,53 euros.

L’enceinte connectée embarque Google Assistant. Xiaomi vient s’attaquer à Google et Amazon qui proposent respectivement des enceintes dans cette gamme de prix. Chez Amazon, l’Echo Dot est disponible au prix de 59,99 euros. Chez Google, le Google Nest Mini est à 59 euros. Mais Xiaomi a pour vocation de proposer une qualité sonore.

Le Mi Smart Speaker intègre un haut-parleur de 2,5 pouces d’une puissance maximale de 12 watts. Xiaomi le combine avec un processeur audio de Texas Instruments et le support du son DTS. L’enceinte comprend la puce AmLogic A113X et 512 Mo de RAM. De plus, il y a deux microphones à longue portée qui doivent pouvoir capter la voix de l’utilisateur dans toutes les directions et à une plus grande distance.