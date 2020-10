Google vous laisse fredonner une chanson pour trouver son titre

Ça nous arrive à tous. On connaît l’air d’une musique, mais on n’a pas les paroles et encore moins le titre. Difficile de savoir de quoi il s’agit. C’est là que Google veut nous aider avec une nouvelle fonctionnalité : la recherche en fredonnant.

Une nouvelle fonctionnalité fait ses débuts dans l’application Google sur iOS et Android, ainsi que depuis le widget et Google Assistant. Il suffit de toucher le micro puis fredonner ou siffloter l’air de la musique. Google va l’analyser et vous dire le nom de l’artiste et la musique. Google dit qu’il faut fredonner ou siffloter pendant une dizaine de secondes afin qu’il puisse bien analyser.

L’algorithme du moteur de recherche s’appuie sur du machine learning pour identifier l’air et donc la musique. Des propositions s’affichent, ce qui permet à l’utilisateur de vérifier si l’une d’entre elles est la bonne. Il peut également obtenir des détails supplémentaires sur l’artiste, la chanson, tout comme il peut accéder aux vidéos. Et bien sûr, il peut écouter la chanson.

Google indique sur son blog que cette fonctionnalité est disponible dès maintenant. Sur iOS, elle est seulement disponible pour ceux qui ont l’anglais configuré. Sur Android, 20 langues sont supportées. Google ajoute qu’il espère proposer cette fonctionnalité dans davantage de langues à l’avenir.