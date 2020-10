Blue Origin : New Shepard 3 réussit son 7ème vol d’essai

Blue Origin a depuis longtemps effacé l’échec de son tout premier vol d’essai. Ce mardi 13 octobre 2020, la fusée New Shepard 3 a réussi sans encombres son 7ème vol d’essai (et le 6ème consécutivement). Si l’on y rajoute les 5 vols d’essais accomplis par le New Shepard 2, Blue Origin peut déjà se targuer d’un joli taux de réussite depuis 2015. La New Shepard 3 est donc parvenue jusqu’à l’espace (100 km d’altitude) avant de revenir se poser à la verticale quelques minutes à peine après avoir atteint la zone orbitale. La fusée embarquait avec elle plusieurs appareils d’analyse scientifique conçus par la NASA. L’agence spatiale américaine a notamment « profité » de ce vol d’essai pour évaluer un système d’atterrissage automatique destiné aux futurs atterrisseurs lunaires.



Ce 12ème succès ne suffit pas (encore) à placer la firme de Jeff Bezos devant le SpaceX d’Elon Musk. SpaceX envoie déjà des astronautes dans l’espace à bord de la capsule Crew Dragon, tandis que Blue Origin devra attendre la mise en service du New Shepard 4 pour parvenir à une telle prouesse. Le New Shepard 4 subissant retards sur retards, les vols d’essais habités ne sont pas prévus pour tout de suite… A terme, New Shepard devrait embarquer les premiers touristes spatiaux, des touristes qui paieront sans doute très cher leur ticket pour se retrouver en apesanteur.