Insolite : il joue aux jeux Xbox sur son Frigo Samsung… grâce à xCloud

Richard Mallard est un petit malin. Ce joueur Xbox amateur de bière fraiches est parvenu à faire tourner les jeux de son compte Xbox Game Pass Ultimate… sur la porte de son frigo Samsung (ce dernier est équipé d’un grand écran LCD). L’exploit technique n’en est pas vraiment un : Richard Mallard est passé par l’app xCloud installée sur son smartphone Galaxy Fold 2, et a ensuite transféré l’image du smartphone sur l’écran du frigo via la fonction Smart View (mirroring). Tous les jeux restent parfaitement jouables via la manette Xbox connectée en Bluetooth.



On peut ainsi voir tourner Gears of War 5, Doom Eternal, Battletoads, Minecraft Dungeons ou bien encore Forza Horizon 4, et mis à part un peu de latence, tout fonctionne sans problèmes. Avantage de ce petit bidouillage, il suffit de tendre le bras pour se servir en bières fraiches après une longue partie de Gears 5 en multi. Désavantage : on ressemble tout de même à un ultra-geek no-life qui joue même devant son frigo…