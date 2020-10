OnePlus annonce le OnePlus 8T : 599€, Snapdragon 865 et charge 65 W

OnePlus a présenté aujourd’hui son nouveau smartphone, le OnePlus 8T. Il se classe comme un haut de gamme et sera seul. En effet, le constructeur n’a pas l’intention de lancer un OnePlus 8T Pro cette année.

Le OnePlus 8T dispose d’écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2 400 x 1 080 pixels et un affichage de 120 Hz. Il ronronne avec la puce Snapdragon 865 et 8 ou 12 Go de RAM selon le modèle choisi. Pour le stockage, deux options sont disponibles : 128 Go ou 256 Go. Point qui a son importance : c’est du stockage en UFS 3.1 pour une vitesse d’écriture et de lecture importante. Et pour le système d’exploitation, il s’agit d’Android 11.

OnePlus a mis une batterie de 4 500 mAh dans le OnePlus 8T, avec le support de la charge Warp à 65 W. La batterie est divisée en deux parties pour permettre une telle charge. Selon le constructeur, il suffit de 15% pour passer de 0% à 60%. Une recharge complète nécessite 39 minutes. Il est bon de préciser qu’il faut utiliser le chargeur de OnePlus pour avoir le droit aux 65 W. Avec un autre adaptateur secteur, la puissance maximale est 27 W.

Le OnePlus 8T dispose de quatre capteurs photo à l’arrière. Il y a un capteur principal de 48 mégapixels (f/1,7). C’est le même que celui du OnePlus 8. On retrouve ensuite un capteur ultra grand-angle de 16 mégapixels (f/2.2), un capteur macro de 5 mégapixels (le même que celui du OnePlus 8) et un capteur monochrome de 2 mégapixels. Pour les selfies, c’est un capteur de 16 mégapixels.

Prix et date de sortie

Le OnePlus 8T est disponible en précommande dès maintenant sur le site OnePlus. Le modèle 8 Go de RAM + 128 Go de stockage est à 599 euros. Celui avec 12 Go de RAM + 256 Go de stockage à 699 euros. OnePlus précise que son smartphone sera à la vente le 20 octobre sur son site, sur Amazon, à la Fnac et chez Darty.