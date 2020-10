Confinement : un temps record passé au téléphone en France

Les appels téléphoniques baissent régulièrement au fil du temps. Mais il y a eu un rebond au deuxième trimestre, en plein confinement. Les Français ont cumulé 72,2 milliards de minutes passées au téléphone pendant cette période, selon les données de l’Observatoire des marchés des télécoms de l’Arcep.

Cela représente une hausse de 28,3% sur un an et un nouveau record. Il n’y a jamais eu autant de minutes passées au téléphone sur un trimestre.

Huit minutes sur dix sont consommées depuis les téléphones mobiles, ce qui représente un volume global de 57,2 milliards de minutes ce trimestre. Ce dernier enregistre une croissance encore supérieure à celle observée au premier trimestre, de plus de 30% en un an. La hausse s’est principalement portée sur les communications vers les réseaux mobiles nationaux (+33% en un an), mais également vers celles des réseaux fixes (+32%), même si le trafic vocal vers les réseaux mobiles nationaux représente plus de 80% de la consommation vocale mobile.

Pour le téléphone fixe, le volume de communications vocales augmente depuis le début de l’année 2020 : +22% en un an au deuxième trimestre. En conséquence, la consommation mensuelle moyenne des détenteurs d’un abonnement téléphonique sur réseaux fixes en voix sur large bande progresse de près d’une demi-heure en un an ce trimestre.

Le gendarme des télécoms évoque aussi les SMS. Leur usage avait là aussi diminué ces dernières années, au profit des applications de messageries (comme WhatsApp et Messenger). Une nouvelle baisse a été constatée au deuxième trimestre : -23% en un an. Les Français préfèrent clairement passer par les applications plus complètes sur leurs smartphones.